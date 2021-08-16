أسعار النفط تسجل تراجعا جديدا بسبب الصين

2021/08/16 | 18:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادهبطت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة، اليوم الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات رسمية تباطؤ إنتاجية التكرير والنشاط الاقتصادي في الصين في مؤشر على أن التفشي الجديد لكوفيد-19 ينال من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.ونزل خام برنت 90 سنتا أو ما يعادل 1.3 في المئة إلى 69.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:49 …

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