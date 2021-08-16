انخفاض أسعار الدولار في بورصة بغداد

2021/08/16 | 18:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادانخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، يوم الاثنين، عند إغلاق البورصة الرئيسية في بغداد.وأغلقت بورصة الكفاح والحارثية المركزية اغلقت في بغداد على 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كان السعر صباح اليوم 147950 دينارا لكل 100 دولار.إلى ذلك أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث …

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