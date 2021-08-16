الكاظمي من سنجار : مأساة الأيزيديين يجب أن لا تتكرر والدولة ستدافع عن أبنائها

2021/08/16 | 18:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن مأساة الأيزيديين يجب أن لا تتكرر، وأن الدولة ستدافع عن أبنائها، وعن خصوصية الأيزيديين كمواطنين عراقيين، واشار الى أن الدم العراقي لن يكون رخيصاً أبداً.وزار الكاظمي، قرية كوجو ، قرب قضاء سنجار غرب محافظة نينوى التي وصلها في وقت مبكر من اليوم الاثنين ، التي سبق أن شهدت أبشع جرائم داعش الإرهابية بحق أهلنا من الأيزيديين، وقرأ سورة الفاتحة في مقبرة الشهداء الأيزيديين، ترحماً على الضحايا ومواساةً لذويهم.وتحدث الكاظمي ، إلى جمع من أهالي القرية بالقول ، " إننا اليوم بينكم لنستذكر جرائم داعش، وما سببته من آلام، لكن هذه الآلام ستقوينا في مواجهة الإرهاب، مثلما ستقوي روابط الدم بين كل العراقيين "، مؤكدا أن " لا شيء سيثنينا عن بناء وطننا، واحترام تعدديته السياسية، والإثنية، والدينية "./انتهى5

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