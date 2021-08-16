الكاظمي يزور قرية كوجو الأيزيدية في سنجـار غرب محافظة نينوى

2021/08/16 | 18:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد ظهر اليوم الإثنين، قرية كوجو قرب قضاء سنجار، غرب محافظة نينوى التي وصلها في وقت مبكر من اليوم الاثنين ./انتهى5

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