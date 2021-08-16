عاجل: الكاظمي يشدد على عدم تكرار مأساة الأيزيديين

2021/08/16 | 18:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، على ان مأساة الأيزيديين يجب أن لا تتكرر، مشددا ان الدولة ستدافع عن أبنائها، وان الدم العراقي لن يكون رخيصاً أبداً.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، ان “الكاظمي وصل بعد ظهر اليوم، إلى قضاء سنجار غرب محافظة نينوى، وزار قرية كوجو قرب قضاء سنجار، التي سبق أن شهدت أبشع جرائم داعش الإرهابية بحق أهلنا من الأيزيديين، وقرأ سورة الفاتحة في مقبرة الشهداء الأيزيديين، ترحماً على الضحايا ومواساةً لذويهم”.وقال الكاظمي متحدثاً إلى جمع من أهالي القرية، بحسب البيان: إننا “اليوم بينكم لنستذكر جرائم داعش، وما سببته من آلام، […]

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