لجنة نيابية تؤكد على المضي باستجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي

2021/08/16 | 18:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، على المضي باستجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في مجلس النواب.وذكر عضو اللجنة النائب صادق السلطاني ، في تصريح ان ” استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في مجلس النواب لايزال قائما ، مشيرا الى ان ” الاستضافات داخل اللجنة المالية النيابية او مع اللجان الاخرى المعنية ، لا تلغي الاستجواب رسميا امام البرلمان “.واضاف ” هناك قناعات تبلورت لدى النواب في الفترة المنصرمة ، من خلال دعوات الاستضافة والاجتماعات المشتركة مع الاطراف المستجوبة ، يمكن عبر اللجان النيابية المعنية الاستفهام والاقتناع بالاجابات او التعديل للاداء الحكومي ، الامر الذي بالامكان […]

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