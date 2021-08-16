2021/08/16 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ اعمل نيتك وفقط...!لا ادري لماذا أصابنا الهول من طالبان ونحن في بلداننا لم نحسم مع حكوماتنا حتى في تحديد ثمن الخبز والسكر..



طالبان صمدت أمام اكبر قوة بشكل أعياها الإختباء في الأنفاق كالثعابين واعتقد جازما أنها الآن بدلت جلدها للمرح والفسق..! اتركوهم وشأنهم فهم بعيدين عنا أكثر من "ميريكان".الأمريكيون أيضا تقشر جلد ثعبانهم في صحراء أفغانستان، أصابهم اليأس، لم يجنوا شيئا غير أفلام هيليودية يتل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (-دير النية أوكان...!- - عذري مازغ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (-دير النية أوكان...!- - عذري مازغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).