مقتل 3 جنود أتراك في تفجير شمال العراق

2021/08/16 | 18:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، عن مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة اثنين بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة شمال العراق.وعلى الفور، اتهمت الوزارة حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه “إرهابيا”، بالمسؤولية.وأوضحت الوزارة في بيانها أن الهجوم وقع الأحد، في منطقة عمليات “مخلب الصاعقة”.في وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل جندي وإصابة …

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