2021/08/16 | 18:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصف كلاريسا وارد، كبيرة المراسلين الدوليين لشبكة CNN، الحياة داخل العاصمة الأفغانية كابول حيث يجوب مقاتلو طالبان الشوارع بعد دخولهم القصر الرئاسي في المدينة وفرار الرئيس أشرف غني من البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلة CNN تنقل وضع الحياة داخل كابول.. شاهد كيف تعامل معها مقاتلو طالبان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلة CNN تنقل وضع الحياة داخل كابول.. شاهد كيف تعامل معها مقاتلو طالبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).