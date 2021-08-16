بعد إدانته.. قائد عسكري عراقي يفر من المحكمة بطريقة مثيرة

2021/08/16 | 19:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختفى أثر ضابط عراقي كبير متهم بقضايا فساد، من المحكمة في بغداد، الاثنين، عقب صدور حكم بالسجن بحقه قبل أن يسلّم نفسه بعد ساعات، كما أفادت مصادر قضائية وأمنية فرانس برس، في بلد يشكّل فيه الفساد آفة مزمنة.

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