2021/08/16 | 19:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / واصلت مواكب العزاء الحسينيـة في كربلاء المقدسة والنجف الاشرف والمحافظات الاخرى ، احياء مراسم عاشوراء وواقعة الطف الاليمة ، حيث توافدت جموع الزائرين المعزيـن الى مرقد الامام ابي الفضل العباس عليه السلام لاحياء ذكرى استشهاده في السابع من محرم الحرام./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مـواكب العزاء الحسينـية تحيي ذكرى استشهاد الامام ابي الفضل العباس عليه السلام) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مـواكب العزاء الحسينـية تحيي ذكرى استشهاد الامام ابي الفضل العباس عليه السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).