الجوية يجدد تعاقده مع حمادي احمد

2021/08/16 | 19:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ جددت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، اليوم الاثنين، تعاقدها مع نجم الفريق حمادي أحمد لموسم إضافي.وقال مدير الفريق علي زغير، أن “الإدارة جددت تعاقد قائد الفريق حمادي احمد لموسم إضافي لما يمثله من ثقل كبير بالفريق ولما يتمتع به حمادي من خبرة كبيرة وبالتالي وجوده مع زملائه سيمنحهم ثقة كبيرة ودفعة معنوية”.وأشار إلى أن “الإدارة حسمت هوية المدرب من خلال التعاقد مع المدرب البرازيلي جورفان فييرا وسيقود الجهاز الفني المؤلف من جبار هاشم وصادق سعدون وهاشم خميس التدريبات لحين التحاق المدرب البرازيلي حيث شرعت الإدارة بإكمال اجراءات تأشيرة الدخول للمدرب”.وبين أن “القوة الجوية يتطلع لبداية جيدة […]

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