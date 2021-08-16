2021/08/16 | 19:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افتتحت في محافظة أربيل، اليوم الاثنين، محطة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية بمركز المحافظة بطاقة 132 كي في وبكلفة تقترب من 14 مليون دولار.وأعرب محافظ أربيل اوميد خوشناو خلال مؤتمر صحفي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محطة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في اربيل المركز الخبري الوطني.

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