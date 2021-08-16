البنتاغون تعلن إرسال 1000 جندي إضافي إلى كابول

2021/08/16 | 19:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الإثنين، إرسال الف جندي إضافي إلى العاصمة الأفغانية كابول.وذكرت البنتاغون في بيان، إننا “سنرفع عدد قواتنا في كابول إلى ثلاثة آلاف بحلول يوم غد الثلاثاء”.وتابعت أن “قواتنا في كابول سترد على التهديدات والهجمات وفق المعطيات والتطورات”.وأتمت بأننا “نتوقع ارتفاع إجمالي عدد قواتنا في …

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