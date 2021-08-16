القبض عل قائد القوة الجوية السابق الهارب انور حمه

2021/08/16 | 19:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بالقاء القبض على قائد القوة الجوية السابق الفريق الهارب انور حمه.وقال المصدر في تصريح صحفي ، انه ” تم القاء القبض على قائد القوة الجوية السابق الفريق الهارب انور حمه وحاليا هو في مركز شرطة الصالحية”.واضاف المصدر ان “اربيل ابلغت حمه بتسليم نفسه وسيتم تسويه …

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