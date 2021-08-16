رغم الدعوات الأمريكية..

2021/08/16 | 19:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ذكرت مصادر في مجموعة "أوبك+" أن الأسواق لا تحتاج إلى مزيد من إمدادات الخام، على الرغم من الدعوات الأمريكية لوقف ارتفاع أسعار النفط.وقالت أربعة مصادر لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، إن منظمة "أوبك" وحلفاءها من الخارج - أوبك + - يعتقدون أن …

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