طهران: عقدنا عدة جولات من المفاوضات مع الرياض ولا مانع من استئنافها

2021/08/16 | 19:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية

سعيد خطيب زاده أن بلاده عقدت عدة جولات

من المفاوضات مع السعودية، مشيرا إلى

أنه "لا مانع من استئنافها".

وقال: "إيران تصر على مبدأ الحوار لوقف

التوتر وتعزيز التعاون

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