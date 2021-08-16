محافظ نينوى: صدور قرار بتخصيص 43 مليار دينار لتعويض متضرري المحافظة

2021/08/16 | 19:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى- واع- آمنة السلاميأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الاثنين، صدور قرار بتخصيص 43 مليار دينار لتعويض متضرري المحافظة.وقال الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تمت الموافقة على تمويل محافظة نينوى بمبلغ أكثر من 43 مليار دينار لتعويض ممتلكات المتضررين في المحافظة".وأضاف، أنه "خلال يومين سيتم صرف المبلغ المتبقي للمعاملات المنجزة والبالغ 63 مليار دينار"، مشيرا إلى أنه "بذلك يكون المجموع الكلي للمبلغين هو 106 مليارات دينار".وزود الجبوري وكالة الأنباء العراقية بكتاب لوزارة المالية تضمن: "استنادا إلى موافقة الوزير وبناء على طلب محافظة نينوى الدائرة الإدارية والمالية يرجى اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره ثلاثة واربعون مليارا ومائتان وستة عشر مليونا وستمائة واثنان وثمانون الفا وسبعمائة وخمسة عشر دينارا في الحساب الجاري باسم محافظة نينوى الدائرة الإدارية والمالية المفتوح لدى مصرف الرشيد/ فرع خالد بن الوليد، وذلك عن صرف تعويض ممتلكات المتضررين في محافظة نينوى استنادا لقانون/ 20/ لسنة 2009".

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