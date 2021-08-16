هجوم على نجلتي فنان مشهور بسبب الراحلة دلال عبد العزيز

2021/08/16 | 19:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت ملك أحمد زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر على الانتقادات التي وجهت إليها ولشقيقتها ليلى لحضورهما حفل الفنان عمرو دياب بعد أيام قليلة من وفاة الفنانة دلال عبد العزيز.

وانتقد الجمهور ظهور ليلى في الحفل، وهي التي انهارت في جنازة الفنانة دلال عبد العزيز، وأوضحت ملك بعض الأمور للجمهور.

وقالت ملك عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram ردا على أحد متابعيها إن الحالة النفسية لشقيقتها ليلى كانت سيئة، وبعد أسبوع من وفاة الفنانة دلال عبد العزيز قرروا اصطحابها للحفل حتى تتحسن حالتها مضيفة: “لا هي حاجة عيب ولا حرام محدش في اللي بنتقدوا حاطط نفسه مكانا ولا أصلا ليه دعوة كل واحد حر في حياته وياريت يخليهم في حالهم”.

وبعدها تلقت سؤالا للاطمئنان على حالة ليلى الآن فأكدت أنها أفضل وتدعو دائما للفنانة دلال عبد العزيز.

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