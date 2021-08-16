2021/08/16 | 19:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔵 أصبح هذا المكان مقدساً لأن دماء زكية وطاهرة سالت هنا، دماء أهلنا من الأيزيديين الشرفاء، ودماء الشباب من كل أنحاء العراق الذين حرروها لأنها عرضهم وأرضهم.🔵 أرض سنجار ستبقى مزاراً خالداً في وجدان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ابرز ماتحدث به الكاظمي خلال لقائه تجمع عشائر ووجهاء سنجار في نينوى المركز الخبري الوطني.

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