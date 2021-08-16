الدولار ينخفض امام الدينار العراقي عند اغلاق البورصة

2021/08/16 | 19:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، الاثنين، عند إغلاق البورصة الرئيسية في بغداد.

وذكرت مصادر في بورصة الكفاح والحارثية المركزية، اليوم (16 اب 2021)، ان سعر صرف ورقة المائة الدولار اغلقت في بغداد، على 147.800، فيما كان السعر صباح اليوم 147.950 دينارا.

وكان سعر شراء الدولار في اغلب صيرفات بغداد بلغ 147.500، فيما وصل سعر البيع الى 148,250.

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