الاقامة تعلن القبض على 105 اجانب مخالفين لشروطها

2021/08/16 | 19:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت مديرية شؤون الإقامة، اليوم الاثنين،عن القاء القبض على ١٠٥ اجنبيا مخالفاً لشروط الإقامة.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “كوادر مديرية شؤون الإقامة التابعة ل‍مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تمكنت من ألقاء القبض على 105 شخصا اجنبيا من مختلف الجنسيات في مناطق أطراف بغداد عويريج وعلوة الرشيد …

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