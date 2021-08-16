2021/08/16 | 19:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأتي سيارة “غراند واجونير” التي أعيد تنشيطها مع الكثير من الميزات، ولكن قدراتها على الطرق الوعرة لسيارة دفع رباعي فاخرة هي رفاهية مميزة.يقوم بيتر فالديز دابينا من CNN Business بتجربة أحدث إصدار من مجموعة سيارات جيب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبع شاشات.. "جيب غراند واجونير" الجديدة تنقل الرفاهية إلى الطرق الوعرة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبع شاشات.. "جيب غراند واجونير" الجديدة تنقل الرفاهية إلى الطرق الوعرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).