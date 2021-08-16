غوتيريس يتعهد خلال جلسة خاصة لمجلس الامن بحماية الشعب الافغاني

2021/08/16 | 19:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تعهد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الاثنين، بحماية الشعب الأفغاني، داعيا حركة طالبان للالتزام بالقوانين الدولية وضبط النفس والتأكد من وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.وقال غوتيريس في جلسة خاصة لمجلس الأمن لمناقشة تطورات الوضع في أفغانستان : العالم يتابع الأحداث في أفغانستان بقلب ثقيل وقلق حيال المستقبل.كلنا شاهدنا الصور والفوضى والخوف والذعر في أفغانستان، شعرنا بأنه تم إيقاف آمال وأحلام المواطنين..أحث طالبان على ضبط النفس والتأكد من وصول المساعدات الإنسانية.وتابع: أدعو جميع الأطراف للالتزام بحماية المدنيين، وتوفير أية مساعدات إنسانية ممكنة، وإنقاذ أرواح الناس.وبين : الأمم المتحدة تتعهد بمساعدة الشعب الأفغاني، ولا يزال لدينا طواقم عمل في الكثير من المناطق التي تسيطر عليها طالبان، ويسرني أن أعلمكم أنه تم احترام مكاتبنا، ونحث طالبان على الاستمرار بذلك الاحترام، والتأكد من أنه لا يتم انتهاك نزاهة هذه الأماكن.وأضاف: يجب ضمان استمرار الخدمات الأساسية..وجود الأمم المتحدة في البلاد سيتكيف مع الوضع الأمني، وسنستمر بتوفير الدعم للشعب الافغاني.يجب ألا نتخلى عن شعب أفغانستان.وحث غوتيريس الدول المجاورة لأفغانستان، على العمل على استقبال النازحين واللاجئين الأفغان، والامتناع عن ترحيلهم.وأضاف: يجب أن تجتمع الأمم المتحدة لاستخدام كل الأدوات، للتكلم بصوت واحد للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان هناك، وأطلب من طالبان وجميع الأطراف لاحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة، إلى الانتهاكات التي يتم ارتكابها في أفغانستان، معبرا عن القلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة بين النساء والفتيات اللواتي يخشين من العودة لما كان عليه الوضع سابقا.مشددا على ضرورة ضمان وصون حقوق المرأة..وننظر للمجتمع الدولي للحصول على مساعدات والحفاظ على تعليم الفتيات وصون حقوقهن.وشدد أيضا على ضرورة أن يتأكد المجتمع الدولي من "عدم استخدام أفغانستان كملاذ آمن للمجموعات الإرهابية.من جانبه، أعرب ممثل أفغانستان لدى الأمم المتحدة، عن قلقه إزاء الانتهاكات التي ترتكبها طالبان في البلاد، مشددا على ضرورة عدم اعتراف المجتمع الدولي بأية قوى تصل إلى مناصب مهمة بالقوة، بالإضافة إلى أهمية تشكيل حكومة انتقالية شاملة.وقال: أتكلم باسم ملايين الأشخاص بأفغانستان الذين مصيرهم معلق بالهواء، أتكلم باسم الفتيات والنساء اللواتي سيخسرن حريتهن بالتعليم والعمل والمشاركة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد".ووصف الوضع في بلاده، بالقول: كما تشاهدون فإن الوضع في كابول، وهي مدينة تضم أكثر من 6 ملايين شخص، صعب.شهدنا المظاهر الفوضوية في مطار كابول فيما اليائسون يحاولون مغادرة البلاد، وقلقون بشأن عدم احترام طابان كل الوعود التي قدمتها بالدوحة والمحافل الدولية./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوتيريس يتعهد خلال جلسة خاصة لمجلس الامن بحماية الشعب الافغاني) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوتيريس يتعهد خلال جلسة خاصة لمجلس الامن بحماية الشعب الافغاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).