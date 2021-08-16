الكاظمي :المجازر البشعة التي ارتكبتها عصابات داعش باسم الدين، كشفت الوجه الوحشي للارهاب وخطابه المعادي للحياة

2021/08/16 | 19:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان المجازر البشعة التي ارتكبتها عصابات داعش باسم الدين، كشفت الوجه الوحشي للارهاب وخطابه المعادي للحياة، وكشفت أن التطرّف والإجرام والتفرقة، كلها فشلت في كسر صبر الأيزيديين وممانعتهم وصمودهم، بل زادت من تشبثهم بأرضهم التاريخية، لأنهم عراقيون منذ فجر التاريخ.وقال الكاظمي خلال لقائه تجمع عشائر ووجهاء سنجار بمحافظة نينوى ان هذا المكان اصبح مقدساً لأن دماء زكية وطاهرة سالت هنا، دماء أهلنا من الأيزيديين الشرفاء، ودماء الشباب من كل أنحاء العراق الذين حرروها لأنها عرضهم وأرضهم.وتابع :سنعمل على بناء متحف، يخلد شهداء هذا المكان من أطفال ونساء ومقاتلين بواسل، قهروا الإرهاب نيابة عن إرادة الخير في العالم كله./انتهى3

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