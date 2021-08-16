2021/08/16 | 19:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من واجبات الحكومة في إقليم كردستان، تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، وخاصة خدمات الماء والكهرباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح محطة كهرباء وطنية جديدة في أربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح محطة كهرباء وطنية جديدة في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).