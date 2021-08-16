عمليات بغداد تنفذ حملة أمنية في منطقة الطارمية.. ضبط مضافتين لـ ’داعش’ (صور)

2021/08/16 | 19:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكنت عمليات بغداد، الاثنين، من القاء القبض على متهم بالارهاب، وتدمير مضافتين لتنظيم داعش، شمال العاصمة.

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وذكرت العمليات، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 اب 2021)، ان "قطعات قيادة عمليات بغداد ولليوم الثالث تواصل فعالياتها في تفتيش وتطهير مناطق شمال بغداد الطارمية وبأشراف اللواء الركن قأئد المقر المتقدم/الكرخ والمسندة بمعلومات دقيقة من قسم استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد والوكالات الاستخبارية حيث اسفرت عن القاء القبض على احد الارهابين الخطرين والمطلوب قضائيا وتدمير مضافتين؛ وضبط ثلاث رشاشات احادية؛ ومواد طبية لعلاج جرحى عصابات داعش الارهابي".

واضاف ان "قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت وخلال عمليات بحث وتفتيش، من ضبط الأسلحة والاعتدة التالية: (سلاح BKC مع (450) إطلاقة و3 أشرطة عتاد.



و(7) بندقية كلاشنكوف، و(3) حاويات عتاد M4، و(90) إطلاقة عتاد خفيف كلاشنكوف".

واشار البيان الى ان "قوة من لواء المشاة (25) وبناء على معلومات استخبارية تمكنت من القاء قبض على أحد المتهمين وفق المادة (٤٤٤) من قانون العقوبات، تم تسليمه الى مكتب مكافحة اجرام المحمودية".

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