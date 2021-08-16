2021/08/16 | 20:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، أن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت، وذلك بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان والعاصمة كابول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تعلن عما تأمله من طالبان "انطلاقًا من المبادئ الإسلامية") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تعلن عما تأمله من طالبان "انطلاقًا من المبادئ الإسلامية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).