2021/08/16 | 20:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: الحكومة تبذل كل ما في وسعها لمعالجة ملف النازحين والمفقودين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: الحكومة تبذل كل ما في وسعها لمعالجة ملف النازحين والمفقودين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).