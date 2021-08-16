تحت البحر.. كابل إنترنت

2021/08/16 | 20:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشروع الكابلات الذي يحمل اسم "أبريكوت" سيمتد حوالى 12 ألف كيلومتر وسيدخل حيز التشغيل عام 2024

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