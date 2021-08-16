2021/08/16 | 20:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين،عن ضبط ٣٦ حاوية مخالفة للضوابط معدة للتهريب في البصرة .

وقالت الهيأة في بيان صحفي، انها “تواصل العمل بما جاء بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية كافة، للحد من حالات الفساد، واستمراراً للعمليات النوعية التي ينفذها رجال المنافذ الحدودية”.

واضافت انه “فور ورود معلومات دقيقة مؤكد، توجه رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر الوائلي إلى محافظة البصرة للإشراف ميدانياً على عملية ضبط نحو ٣٦ حاوية تحتوي على مواد ممنوعة من الاستيراد معده للتهريب ومنع ضعفاء النفوس من إدخالها الى البلاد والأضرار بصحة المواطنين”.

واشارت الهيأة انه “بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق تبين وجود مواد ممنوعة من الدخول مخبأة معده للتهريب وهي “مواد غذائية تالفة غير صالحة للاستهلاك البشري وادوية ومعدات طبية منتهية الصلاحية ومواد شديدة الانفجار و عجلات دون الموديل ودراجات نارية ممنوعة من الاستيراد “، موضحة ان “هذه الإجراءات تأتي من قبل رئيس هيأة المنافذ الحدودية لتكثيف الدور الرقابي والعمل الميداني والإشراف المباشر على منع التهريب وهدر المال العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، من خلال تنظيم الزيارات المفاجئة إلى جميع المنافذ الحدودية لتحقيق المزيد من النجاحات الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على المصلحة العامة”.

ووبينت الهيأة انه “تم على هامش هذه الزيارة عقد الوائلي اجتماعاً مع مدراء المنافذ الحدودية في محافظة البصرة، أكد خلاله على أهمية مكافحة التهريب بجميع أشكاله ومنع الهدر بالمال العام وبذل المزيد من الجهود لخدمة البلد وتكثيف المتابعة الميدانية وجمع المعلومات والتنسيق بين الدوائر”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيأة المنافذ تضبط 36 حاوية معدة للتهريب في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيأة المنافذ تضبط 36 حاوية معدة للتهريب في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).