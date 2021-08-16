المغرب.. انحسار حرائق الغابات في ولاية شفشاون

2021/08/16 | 20:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تراجع انتشار حرائق الغابات المحيطة بمدينة شفشاون شمال المغرب، مع تواصل جهود مكافحة الحريق المستمر منذ يومين.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الوضع بدا أقرب إلى السيطرة، رغم أن ألسنة اللهب ما زالت مستمرة في أجزاء متفرقة من الغابة الجبلية التي اشتدت فيها النيران ليلا جراء حركة الرياح.

وحسب ما ذكر مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية فؤاد العسالي فقد أتى الحريق المندلع منذ السبت على نحو 725 هكتارا من الغابة.

وأوضح العسالي أن أكثر من 520 فردا من إدارة المياه والغابات والوقاية المدنية والدرك والجيش، لا يزالون مجندين لإخماد الحريق، مدعومين بثماني طائرات متخصصة في هذا النوع من العمليات.

ولم تسجل أي خسائر بشرية جراء الحريق الذي فتحت السلطات تحقيقا في ملابساته.

أتت النار خصوصا على أشجار الصنوبر والبلوط الفليني والأرز، في المنطقة التي تعد عادة قبلة لهواة السياحة الجبلية.

ويتزامن الحريق مع كوارث مماثلة شهدتها مؤخرا بلدان متوسطية بينها الجارتان الجزائر وإسبانيا، فضلا عن اليونان وتركيا.

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