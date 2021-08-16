مسلحو “طالبان” يمارسون الرياضة في قاعة جيم بالقصر الرئاسي في كابل (فيديو)

2021/08/16 | 20:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وثق فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من حركة طالبان وهم يمارسون تمارين رياضية في القاعة الرياضية بالقصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابل.وفي الصالة الرياضية، بدأ عناصر طالبان يمارسون الرياضة على الأجهزة المختلفة، وبعضهم يضحك في مشهد يبدو أنه يحمل كثيرا من أوجه الفرح والسعادة للحركة التي عادت من الجبال إلى القصور بعد 20 سنة من الحرب.

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