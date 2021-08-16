عاجل: صكوك بلا رصيد يصدرها عميد كلية السلام الجامعة التابعة لـ”نهرو الكسنزاني”

2021/08/16 | 20:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أقدم عميد كلية السلام الجامعة، على صرف صكوك مالية وهمية بمبالغ كبيرة لاشخاص قاموا بأعمال مختلفة للكلية، واحتال عليهم بعدما تم صرف الصكوك واتضح أنها بدون رصيد.وبحسب وثائق حصلت عليها “عراقي نيوز”، فإن “الأشخاص رفعوا دعاوى قضائية ضد العميد وعدد من الأشخاص المقربة لديه، عندما قام بصرف صكوك مالية بمبالغ كبيرة (خمسمائة وخمسة وتسعون مليون دينار، ومبلغ آخر بقيمة خمسمائة وسبعة عشر مليون)، وكانت الصكوك جميعها مزورة وخالية من المبالغ، حيث قام المدعي (علي عبد الواحد مندول) برفع دعوى قضائية ضد عميد كلية السلام الجامعة، بسبب عدم تسديد مبلغ الصك البالغ خمسمائة وخمسة وتسعون مليون دينار، وطالب المحكمة […]

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