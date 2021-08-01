سياسي عراقي: الحلبوسي يستغل سطوته وصلاحيات الكاظمي في 3 محافظات

2021/08/16 | 20:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب السياسي العراقي، عزت الشابندر، الاثنين، من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بشمول المحافظين في التخيير بين البقاء في الحكومة أو الترشح للانتخابات المقبلة، فضلا عن التحقيق في "استغلال" رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي "لسطوته وصلاحياتك معا" في ثلاث محافظات.

وكتب الشابندر، في تغريدة على "تويتر" اليوم، (16 اب 2021)، "الاخ مصطفى الكاظمي المحترم، أتفهم اعتراضك على وزراء حكومتك المرشحين للانتخابات البرلمانية حرصا على سلامتها من استغلالهم لمناصبهم".

وأضاف: "وادعوك الى أن يتسع حرصك ليشمل المحافظين ايضا .كما اطالبك بالتحقيق في استغلال رئيس البرلمان لسطوته وصلاحياتك معا في نينوى والانبار وصلاح الدين".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أعلن في 3 اب الحالي، أنه سيخير الوزراء بين البقاء في الحكومة أو الترشح للانتخابات المقبلة.

وقال الكاظمي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، إن "هناك شكاوى عن وجود استغلال لموارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء مرشحين او من قبل مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة"، مشددا على أن "لا يكون هناك تداخل في المسؤولية التنفيذية في هذه الحكومة، التي نؤكد دوما انها حكومة خدمات وافعال، وتعهدنا بان نكون محايدين مع الجميع".

وبين أنه "تم بدأ التحقيق في وزارتين، وستفتح تحقيقات اخرى في حال ثبت وجود استغلال لموارد الدولة في الانتخابات"، موضحا "سنخير الوزراء بين البقاء في الحكومة او الترشح للانتخابات، لمنع حصول مثل هذه الازدواجية التي تتسبب في احراج الحكومة امام الشعب".

ولفت إلى أنه "على الصعيد الشخصي لم ارشح نفسي في الانتخابات، حتى ابعث رسالة للمواطنين بان هذه الحكومة جاءت لخدمتكم وتقف على مسافة واحدة من الجميع"، موضحا أن "موارد الدولة مخصصة لصالح الشعب، وأحد اسباب الفشل والاخفاق في العراق هو استغلال موارد الدولة لصالح بعض الاحزاب واصحاب النفوذ على حساب العراق عموما".

ومن المقرر اجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في 10 تشرين الأول 2021.

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