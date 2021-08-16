سفير إيران بالعراق يكشف سبب توقف المحادثات مع السعودية.. ومناقشة إعادة فتح السفارات

2021/08/16 | 20:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح السفير الإيراني في العراق إيراج مسجدي، أن المحادثات بين بلاده والمملكة العربية السعودية في بغداد توقفت مؤقتًا إلى حين تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة بالكامل.

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