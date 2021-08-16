الطاقة الذرية: إيران تقدمت في تخصيب اليورانيوم

2021/08/16 | 20:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن إيران أحرزت تقدما في تخصيب اليورانيوم على الرغم من تحذيرات الغرب من أن ذلك يهدد مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.وقالت الوكالة في تقرير […]

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