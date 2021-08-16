حكايات الموت في عكار.. مأتم مفتوح

2021/08/16 | 20:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكايات الموت في عكار لا تنتهي.قبل الانفجار وبعده.ضحايا ينتظرون مصيرهم الأسود.شُبان لا يملكون شيئاً

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