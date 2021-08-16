البنتاغون يرسل كتيبة إضافية إلى مطار كابل لتأمين الإجلاء

2021/08/16 | 20:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها قررت إرسال كتيبة إضافية إلى مطار كابل ليرتفع قوام القوات التي تتولى تأمين عملية الإجلاء هناك إلى نحو 6 آلاف جندي.وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن القوات الأمريكية تعمل مع القوات التركية والقوات الدولية الأخرى "لتطهير مطار كابل للسماح باستئناف رحلات الإجلاء الدولية".وأوضح كيربي في مؤتمر صحفي أن وجود قوات بلاده في أفغانستان يتركز في المطار، وأن جميع الرحلات الجوية العسكرية والمدنية توقفت هناك بسبب الحشود المتمعة على مدرج الطائرات طلبا للمغادرة ".على صعيد متل أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيوجه خطابا للأمة الأميركية حول التطورات في أفغانستان، وكلّف بإرسال ألف مظلي إضافيين من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى كابل.وأضاف البيت الأبيض في بيان أن "الإضافة الجديدة للعسكريين سترفع أعدادهم هناك إلى 7 آلاف هم إجمالي القوات الأميركية على الأرض في أفغانستان تقريبا".وتابع: "ان الرئيس الأميركي جو بايدن سيعود إلى مقره قادما من منتجع كامب ديفيد للإدلاء بتصريحات حول أفغانستان، وأن الخطاب سيكون مساء اليوم الاثنين"./انتهى2

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