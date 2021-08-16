2021/08/16 | 20:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الدفاع الامريكية / البنتاغون / تعليق الرحلات العسكرية والمدنية من مطار كابل الى اشعار اخر .وقالتفي بيان ,ان قوات تركية ودولية تسهم في اخلاء مطار كابل من الحشود"./انتهى2

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