ضبط 36 حاوية تحتوي مواد ممنوعة معدة للتهريب في البصرة

2021/08/16 | 20:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواد شديدة الانفجار.

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