2021/08/16 | 20:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، صدور تعليمات مشددة لضمان انسيابية زيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام بالتزامن مع إحياء ذكرى عاشوراء، فيما أشارت إلى أن خطة تأمين الزيارة تضمنت شقين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة: خطة تأمين الزيارة تضمنت شقين المركز الخبري الوطني.

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