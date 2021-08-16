أسعار النفط تتراجع مع تلميح

2021/08/16 | 20:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - مصطفى رضا: تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تلميح مجموعة "أوبك+" بعدم اعتزامها لزيادة الإمدادات عن الخطة الأخيرة المعلن عنها للتحكم في أسعار الخام.وتراجع سعر عقود خام "نايمكس" تسليم سبتمبر المقبل …

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