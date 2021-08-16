العمليات المشتركة: خطة تأمين أجواء محرم الحرام تضمنت شقين

2021/08/16 | 20:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميأكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، صدور تعليمات مشددة لضمان انسيابية زيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام بالتزامن مع إحياء ذكرى عاشوراء، فيما أشارت إلى أن خطة تأمين الزيارة تضمنت شقين اثنين.وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد أعدتا خطة خاصة لشهر محرم الحرام وذكرى عاشوراء، حيث تشمل هذه الخطة شقين الاول خاص بالعشرة الأوائل من شهر محرم، والثاني ما يتبعها وحتى الزيارة الاربعينية للإمام الحسين عليه السلام".وأضاف، أن "الشق الاول الذي بدأت به قيادة عمليات بغداد شمل الاطواق الامنية وتوزيع القطاعات وحماية المواكب الحسينية وكذلك دخول وخروج الزائرين بالاضافة الى المحافظة على انسيابية الطرق وفتحها حسب الكثافة السكانية"، مشيرا الى أنه "في حال حصلت زيادة بعدد الزوار، فسوف يكون هناك فتح لطرق خاصة بهم لضمان انسيابية المسير وزيارة الامام موسى الكاظم عليه السلام".ولفت إلى أن "الخطة الأمنية عززت بأدوار للنقلية والطبابة في وزارتي الدفاع والداخلية اللتين قدمتا جميع التسهيلات اللازمة لتمكنها من نقل الزائرين وكذلك الخدمات الطبية والصحية وخصوصا الوصايا الخاصة بجائحة كورونا".وأكد أن "هناك تعليمات خاصة ومشددة لتأمين الزيارة وضرورة الابلاغ عن اي جسم او اي حالة غريبة تحدث"، لافتا الى أن "هناك قطاعات أمنية منتشرة سواء من وزارة الدفاع أو الداخلية أو الحشد الشعبي وجميعها مستنفرة من أجل إتمام مراسيم الزيارة بنجاح وبهدوء وبكل انسيابية".

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