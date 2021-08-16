لماذا هجرت الواقع؟ - عباس علي العلي

2021/08/16 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي البعض من أحبائي وأصدقائي وممن هم بقربي يسأل عن غيباي وغيبتي وأختفاء ملامح وجهي من نشرات الأخبار اليومية التي تبثها جميع القنوات بوقت واحد عني، عن أنجازاتي، عن سر نبوغي وعبقريتي، عن كل النظريات التي أخترعها صباح مساء، عن كيفية تحكمي بأسعار المعادن والعملات، عن مشاهد أستقبالي من قبل كل رؤساء الجمهوريات والملكيات والأمارات، عن التراتيل والتسبيحات التي ترفع في كل المعابد والمساجد والكنائس في العالم لت ......





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