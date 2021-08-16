المخرج .. قائد للفريق في المسرح - فاضل خليل

2021/08/16 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاضل_خليل أن من فكر أن يكون هناك مخرج ، شخص ينفرد عن الفريق المسرحي ، شخص كانفي غاية الالهام والدقة .



ففكرة ( المخرج ) كانت وليدة التطور الحتمي الذي نشأ في القرن العشرين .



وكان نتيجة حتمية للحاجه الناشئة اليه ، بسبب سلبيات النظام القديم الذي كان يتطلب من الممثل أن يتأكد من اكتمال حفظ دوره في غضون عشرة أيام ولأصعب العروض المسرحية فالعملية لم تكن تعدو اكثر من مهنة لا حياة فيها والرغبة للابداع فيها كانت نادرة ......





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