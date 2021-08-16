المخرج ودينامية الحياة في المسرح - فاضل خليل

2021/08/16 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاضل_خليل إن المسرح حياة ....



والمخرج نبض هذه الحياة ليون شيللر(*) المسرح هو فن النطق بالعناصر الفنية المتعددة .



وهي : الممثل الواعي لمهماته والمنسجم مع بقية العناصر ، من ديكور ، وموسيقى ، وملابس ، وإضاءة ، وبقية المجموعة المسرحية المعروفة ويجمع المخرجون تقريباً على أن الممثل هو أهم تلك العناصر فارغة من محتواها الفكري والفني ، إلا إنها جميعاً لا تخلق جميعاً التأثير المطلوب ، بعيداً ع ......





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