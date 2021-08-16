مجلس الأمن يدعو لوقف فوري لجميع الأعمال القتالية في أفغانستان

2021/08/16 | 20:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مجلس الامن الدولي لوقف فوري لجميع الاعمال القتالية في افغانستان ودخول المساعدات الانسانية دون عراقيل.

كما دعا في بيان عقب جلسته الطارئة اليوم الى تشكيل حكومة افغانية جديدة عبر المفاوضات تتسم بالوحدة والشمول وتضم نساء

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