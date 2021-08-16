2021/08/16 | 21:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة الحدائق الوطنية الأمريكية أن نصب واشنطن التذكاري سيغلق أمام الزوار، اليوم الاثنين، بسبب الأضرار التي أعقبت صاعقة ضربته أمس.وقالت دائرة المتنزهات الوطنية، التي تقوم بصيانة المعالم الأثرية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إغلاق نصب واشنطن التذكاري بعد تعرضه لصاعقة المركز الخبري الوطني.

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