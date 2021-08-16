توب 5: فوضى ومشاهد صادمة بمطار كابول.. وسبب توقف محادثات إيران والسعودية

2021/08/16 | 21:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تطورات الأوضاع في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان والفوضى والمشاهد الصادمة في مطار كابول، إلى تهنئة مفتي سلطنة عُمان للأفغان بـ"الفتح المبين"، وتصريحات السفير الإيراني بالعراق عن سبب توقف المحادثات مع السعودية...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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